На Урале автобус с пассажирами протаранил легковушку

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге автобус маршрута №030 протаранил автомобиль Hyundai Tucson, передает Ura.ru. Общественный транспорт выехал на трамвайные пути, а после – на встречную полосу, где готовилась к развороту легковушка.
Последствия столкновения сфотографировали очевидцы. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
Певица выложила снимок в новом образе в Instagram
Артист рассказал о первой настоящей любви
Борьба со страхом и болью закалили артистку
Кризис ударил и по Примадонне