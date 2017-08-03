Последствия жуткой аварии на МКАД попали на видео
На МКАД вечером 2 августа произошла страшная авария. Иномарка врезалась в ограждение и перевернулась: в результате ДТП пострадали четыре человека, передает телеканал "360".
Очевидцы запечатлели на видео последствия аварии. Один из пострадавших был эвакуирован на вертолете.
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