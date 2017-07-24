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Авто

Блеск, шик, грязь. Тест-драйв Land Rover Discovery V

Фото: Дни.ру
Модельный ряд Discovery настоящий долгожитель на рынке, без полного обновления он просуществовал больше 10 лет.
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Первая модель в предыдущем кузове Discovery 3 появилась в далеком 2004 году, конечно, ее модифицировали и спустя 5 лет в 2009 появился Discovery 4, но сказать, что он радикально отличался – сложно, внешне они были сильно схожи, "четвертый" несколько раз обновлялся, претерпевал рестайлинг, получал новые двигатели и изменения интерьера, а также обновления мультимедиа системы, но все же, черты оставались прежними.

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В 2016 появился полностью новый Land Rover Discovery 5, он обрел вид под стать собратьям, растеряв свою квадратную брутальность, но получив множество современных опций не доступных ранее. Вместе с "квадратностью" потерялась и рама, без которой многие "джиперы" не представляют настоящего внедорожника.

Итак, по порядку, Land Rover Discovery 5 построен на одной платформе со своими предшественниками, обновленными чуть ранее. Если коротко, то Discovery 5, Range Rover и Range Rover Sport – это один автомобиль в трех разных дизайнерских "обертках". При этом Discovery 5 взял у Range Rover подвеску, а у Range Rover Sport – мосты. А у своего предшественника, он позаимствовал дизельный двигатель V6. На данный момент автомобиль комплектуется двумя вариантами двигателей, дизельным TD6 объемом 3,0 л (249 л. с.) и двигатель Si6 объемом 3,0 л с нагнетателем (340 л. с.).

Избавление от рамной конструкции, помогло избавиться от лишнего веса, новый Disco сбросил около 500 кг, и теперь на 85% состоит из алюминиевого сплава. С одной стороны, это не плохо, но всем известно, что алюминий мягче стали, и получить травму на бездорожье теперь будет в разы проще. Новый Land Rover на асфальте управляется, как кроссовер. Быстрые реакции на руль, приятное усилие, небольшие крены, прекрасно настроенные педали, однако от бензинового двигателя ожидаешь большего, реакция на педаль в обычном режиме движения не такая молниеносная, как хотелось бы. Но спортивный режим, немного, сглаживает данную проблему, при этом делая управляемость еще более азартную.

Но если вдруг вы попадете на бездорожье, то Discovery 5 вас не подведет. Британцы сделали все так, чтобы водитель не задумывался о том, как ему ехать, утверждая, что даже самый не опытный водитель сможет проехать там, где не разу до этого не ездил, или даже переплыть небольшой брод (до 90 см глубиной). Электронные помощники сами сделают все для водителя, чтобы автомобиль продолжал движение, а не остался посреди огромной ямы с грязью. Кстати отдельной опцией можно получить внедорожный круиз-контроль ATPC, работающий в диапазоне от 1,8 до 30 км/ч.

Фото: Дни.ру

Если ходовые качества Land Rover Discovery 5 на высоте, то что же с интерьером? Салон выполнен из тонкой кожи, с вставками натурального дуба и алюминия, никакой бутафории, все отлично подогнано, ничего не скрепит не звенит. Огромного количество кармашков, бардачков, и отсеков, отличный холодильник в подлокотнике, система развлечений пассажиров на заднем ряду, которым доступен обогрев и вентиляция сидений. Все это делает автомобиль идеальным для путешествий большой семьей. Второй и третий ряд сидений (опционально), оборудованы электроприводами, что позволяет делать трансформацию салона быстро и без особых усилий.

Единственное нарекание вызвала у меня работа мультимедиа системы. Хотелось бы, чтобы отклик был быстрее, без подтормаживании, и кратковременных зависаний. Такая же проблема наблюдалась в Jaguar, но видимо, инженеры Land Rover так и не смогли пока решить ее.

Фото: Дни.ру

Если подытожить, то получается классная "бочка меда": отличный салон, с небольшими огрехами мультимедиа, на которые можно закрыть глаза, прекрасное поведение на бездорожье и трассе, множество продуманных "фишек", и инновационных решений. Но есть и ложка дегтя – цена.

Базовая версия Land Rover Discovery 5 стартует от 4 150 000 рублей, и он за эти деньги он будет на столько пустой, что вы получите галогеновые фары, открывающуюся вручную пятую дверь и тряпичный салон. Если вы хотите получить более-менее функциональный семейный автомобиль, то ценник приблизится к 6 млн. рублей. Discovery никогда не был дешевым, но разумным было бы сэкономить, например, на электроприводах сидений второго и третьего ряда, сделав более доступную цену, но в результате мы получаем вот такую формулу от Land Rover. Владелец Range Rover ездит на заднем ряду, Range Rover Sport – за рулём, а Discovery возит целый выводок детей и тянет тяжёлый прицеп. 

24 июля 2017, 14:54

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