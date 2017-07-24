На Варшавском шоссе пешеход попал под трамвай

На Варшавском шоссе в Москве водитель трамвая совершил наезд на пешехода. В результате случившегося пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу на вертолете.
На месте происшествия работают экстренные службы столицы, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства аварии устанавливаются.
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