"Русский по духу" водитель поразил британцев

В Сети появилось видео, на котором нетерпеливый водитель за рулем Ford Ka решил объехать пробку по тротуару. Достаточно обычная для России ситуация в Великобритании вызвала бурное обсуждение.

Инцидент произошел на одной из улиц Ливерпуля, сообщает Mail Online. Из-за ремонта дорожного полотна на полосе движения возник затор, и "русский по духу" европеец решил сократить время в пути и объехать пробку по тротуару.

Синему хэтчбеку едва удавалось объехать идущих навстречу граждан. Им пришлось уклоняться от едущего на них автомобиля. Несмотря на множество свидетелей происшествия и наличие видеозаписи с госномером машины, виновник до сих пор не был пойман.

"Движение замедлилось из-за ремонтных работ, и этот идиот просто берет и едет по тротуару, едва объезжая пешеходов. Очень опасно", – прокомментировал видеозапись автор ролика.



Примечательно, что статья в британском издании написана в очень эмоциональном ключе. Проступок водителя назван "шокирующим" и "безрассудным", а самого автомобилиста автор назвал "негодяем".

Напомним, что в России проблема подобных нарушений ПДД очень актуальна. Например, в феврале жительница Владивостока протаранила толпу людей на пешеходном переходе. По ее словам, она не смогла затормозить перед зеброй из-за скользкой дороги. Рассказывая об аварии, 46-летняя женщина внезапно рассмеялась, вспоминая наезд на пешеходов.