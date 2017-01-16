Мнение: Audi Q7, или дорожные внедоразумения

Это был мой первый раз за рулем Audi за все восемнадцать лет вождения. На чем только я не катался, но за руль Ауди я сел впервые. Сел и задумался, а какими были мои представления об этом автомобиле, и отвечает ли он моим ожиданиям.

Изначально я предполагал, что детище немецкого автопрома будет стоять где-то между Mercedes и BMW по роскоши и управляемости. То есть, чуть жестче первого и чуть роскошнее второго. Что из этого получилось – читайте в новом обзоре для Dni.Ru.

Длиной пять метров, с дорожным просветом 210мм, Q7 вытягивается, прилипает к дорожному полотну, абсолютно не производя впечатления внедорожника, каковым я раньше его почему-то считал. Но так как на сайте и в каталоге Q7 величается кроссовером, то это, скорее, мои завышенные ожидания. Да и понятие “кроссовер” – вообще довольно пространное.

Мне нравится, как выглядит Q7. Ни о какой угловатости в силуэте нет и речи. Все формы плавные и обтекаемые, острые углы есть разве что там, где начинаются и заканчиваются боковые стекла. И все равно, от этой машины веет немецкой строгостью. Как это объяснить?

Посмотрим на Q7 изнутри. На первый взгляд салон кажется скромным и неинтересным. Но так ли это на самом деле? Нет, не так. Во-первых, салон отделан комбинацией алюминия, кожи и пластика, и подогнаны все эти элементы друг к другу идеально. Подчеркнутый тонкими светодиодными вставками, салон выглядит очень современно. Вентиляторная решетка тянется вдоль всей панели со стороны пассажира. Модерн, конечно же, но у меня закралось подозрение, что дизайнер просто не знал, как обыграть это пространство между дефлекторами, и решил просто клонировать решетку в фотошопе. Что из этого вышло – видим на фотографиях.

Сразу отмечу, что в комфортной для меня позиции руль закрывал индикатор остатка топлива. С другой стороны, счастливые бензин не наблюдают, не так ли? Непривычно, но здорово сделана рукоятка АКПП, с ходу вызывающая абсолютно аэрокосмические ассоциации.

Чуть выше расположена огромная сенсорная панель (в простонародье touchpad) для управления бортовым компьютером. И о нем хочется рассказать отдельно. В первую очередь в глаза огромный бросается дисплей, выезжающий из передней панели при запуске двигателя. Интерфейс продуман и очень логичен. По крайней мере, в инструкцию лезть не понадобилось. Навигация при изменении масштаба тормозит, как и везде. Почему это происходит – загадка почище Бермудского треугольника. Рендерится карта? Не хватает мощности процессора? На системе, установка которой обходится дороже неплохого игрового ПК, это выглядит довольно странно.

В доставшейся мне модели звук стоял от Bose, но в максимальной комплектации можно разориться на Bang&Olufsen (это плюс 431 460 рублей, если что), звук которого мне обычно все равно не нравится из-за слишком режущей ухо верхней середины. Bose звучит мягче. А вообще Audi серьезно относится к аудиофилам, и тому еще раз свидетельствует тот факт, что настройки звучания отнесены в отдельный пункт главного меню.

Регулировок здесь не так много. Эквалайзер даже не трехполосный, а 2+1 (верхние, нижние и сабвуфер). Для оптимального звучания я слегка подрезал уж слишком вылезающие верхние частоты и для азарта добавил звучания сабвуферу. Все опции объемного звука отключаем как никому не нужные украшательства. Только олдскул. Только хардкор.

Гитара в багажнике лежит очень одиноко. А что вы хотели, вместимость-то 890 литров!

И очень важный момент – звукоизоляция. Это четвертая машина, в салоне которой я замерял шумы, и это пока лучший показатель из ранее полученных. Q7 обогнала даже Cadillac Escalade, ранее удерживавший пальму первенства.

Едет этот агрегат гораздо лучше, чем я ожидал. Выбор режима вождения очень влияет на ощущения от поездки. Между внедорожным и спортивным режимом разница колоссальная. В первом варианте автомобиль становится валким и терпимым к практически любым дорожным внедоразумениям (да, мы в России живем). Во втором Q7 просто прилипает к асфальту, становится дерзким и резким. Мои скоростные амбиции были практически полностью удовлетворены. Рулевое усилие тоже меняется в зависимости от режима: от жесткого спортивного до комфортного, когда руль можно крутить практически одним пальцем.

Переключения коробки очень плавные во всех режимах. Вообще на работу АКПП внимания не обращаешь, и это очень хороший показатель. В принципе, в Audi Q7 есть всё хорошее, что было придумано в автомобильной промышленности за последние пару десятков лет. И реализовано это лучшим образом.

Светодиодные фары - да! Система кругового обзора с ассистентом параллельной парковки (для тех, купил права, видимо) – да! Адаптивная подвеска – да! Активный круиз-контроль - да! Проекционный дисплей – конечно же! Ну и панорамная крыша как дополнительная приятность. Светодиодные фары, кстати, меняют направление при поворотах, но не за счет поворота элементов, а за счет включения дополнительных сегментов. В конце я забрался назад, и обнаружил, что места здесь много, но вот сидеть не в пример жестче, чем на передних сиденьях.

Подведем же итоги. Мое первое знакомство с семейством Audi не оставило разочарованным. Здесь есть всё, что я хотел бы и от кроссовера, и от городского автомобиля. В эту машину приятно садиться, и ощущения от поездки приятные. Это дополняется еще и прекрасным звуком. Из минусов – ощущение некоторой жесткости в дизайне салона, но это субъективно.

Внешность, хоть и не вызывает бурных восторгов (подчеркиваю, бурных), но смотрится целостно и прилично.