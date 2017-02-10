Ford влетел в остановку с людьми в Петербурге

Днем 10 февраля в остановку общественного транспорта рядом с домом №4 по Богатырскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга влетел автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился 24-летний молодой человек. "С места ДТП госпитализирована одна женщина. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое", – цитирует РИА Новости представителя регионального управления ГИБДД. Точное количество пострадавших уточняется. Момент жуткого ДТП сняли камеры наружного наблюдения. Запись опубликовал портал Life.ru. Видно, что перед столкновением с остановкой автомобиль ушел в занос.