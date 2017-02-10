Гонщицу Багдасарян оштрафовали на 10 тысяч

Маре Багдасарян выписали очередной штраф. На этот раз суд обязал гонщицу заплатить десять тысяч рублей за неуплату в срок предыдущего. Примечательно, что на судебное заседание Багдасарян не явилась и представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие, передает "360 Подмосковье".

В декабре 2016 года стритрейсершу приговорили к 595 часам обязательных работ, а также к штрафу на сумму 183 тысячи рублей и административному аресту. Багдасарян отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию. Заниматься уборкой улиц ей не позволило слабое здоровье.