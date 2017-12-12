Бронированный джип Поклонской угодил в страшное ДТП

В Крыму произошла авария с бронированным автомобилем Toyota Land Cruiser, на котором ранее ездила экс-прокурор полуострова Наталья Поклонская. ДТП оказалось настолько серьезным, что машина полностью разбита.

Джип стоимостью семь миллионов рублей был куплен Поклонской в 2014 году по заказу Генпрокуратуры России. Автомобиль имел прошивку из стали 6,5 миллиметра. Кроме того, он был оснащен десятью подушками безопасности, пулеуловителями по всему проему дверей и коммуникационной системой с функцией управления голосом, передает телеканал "360".

Автомобиль достался прокурору Олегу Камшилову, сменившему на этом посту Наталью Поклонскую, которая в настоящее время является депутатом Госдумы. Машина была разбита после того, как водитель отвез прокурора домой, а на обратном пути выпил спиртное и, сев за руль, попал в ДТП. Анализы подтвердили наличие алкоголя в крови мужчины. Отмечается, что внедорожник разбит "в хлам" и восстановлению не подлежит.

В декабре в Крыму произошла другая страшная авария. Как писали Dni.Ru, в Красноперекопском районе водитель легкового автомобиля сбил семерых детей. По словам очевидцев, виновник аварии сознательно пошел на таран.

Пострадавшие попали в больницу. Водителем оказался бывший сотрудник ГАИ, который неоднократно садился за руль в нетрезвом виде, сообщила местная чиновница. По факту случившегося проводится проверка.