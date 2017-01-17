В Москве ограбили королеву красоты

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Позже выяснилось, что элитный автомобиль принадлежит модели Анастасии Домашовой, завоевавшей в 2012 году титул "Миссис Европа Интернешнл", сообщает РЕН ТВ. Спорткар красотки стоял на охраняемой парковке рядом с элитным жилым домом на Хорошевском шоссе.
#Throwback #TBT @Wilhelmina @GettyImages @imagesmodelsint #Russian #Model #Anastasia #Портфолио pic.twitter.com/w4hAGLo9nh— Анастасия Домашова (@A_Domashova) 23 апреля 2015 г.
Несмотря на это, злоумышленникам удалось пробраться к машине и похитить передние фары. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают необходимые меры, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его.
#TBT #Модель @MrsEurope_ORG #Accessories #Jewlery @jewelry_blog @furmagazine #Modeling @GaryGarycampb @kunjalpathak pic.twitter.com/Zx8vwHXr30— Анастасия Домашова (@A_Domashova) 23 апреля 2015 г.
В конце декабря сообщалось, что у топ-менеджера телеканала ТНТ Марины Туровой угнали автомобиль. Женщина не смогла найти на месте машину Kia Sportage белого цвета, которую припарковала на ночь в столичном районе Строгино.
Турова обратилась в полицию, и спустя неделю правоохранителям удалось выйти на след преступников. Согласно их версии, угонщиками оказались житель Москвы Сергей Белов и приехавший в столицу из Ленинградской области Евгений Калевич. Под давлением улик Белов дал признательные показания, однако его товарищ Калевич от сотрудничества со следствием отказался.
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