В Москве ограбили королеву красоты

Полиция ведет расследование ограбления, совершенного неизвестными на севере Москвы. Злоумышленники сняли фары с автомобиля Porsche Panamera и скрылись.

Позже выяснилось, что элитный автомобиль принадлежит модели Анастасии Домашовой, завоевавшей в 2012 году титул "Миссис Европа Интернешнл", сообщает РЕН ТВ. Спорткар красотки стоял на охраняемой парковке рядом с элитным жилым домом на Хорошевском шоссе.

Несмотря на это, злоумышленникам удалось пробраться к машине и похитить передние фары. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают необходимые меры, чтобы установить личность подозреваемого и задержать его.

В конце декабря сообщалось, что у топ-менеджера телеканала ТНТ Марины Туровой угнали автомобиль. Женщина не смогла найти на месте машину Kia Sportage белого цвета, которую припарковала на ночь в столичном районе Строгино.

Турова обратилась в полицию, и спустя неделю правоохранителям удалось выйти на след преступников. Согласно их версии, угонщиками оказались житель Москвы Сергей Белов и приехавший в столицу из Ленинградской области Евгений Калевич. Под давлением улик Белов дал признательные показания, однако его товарищ Калевич от сотрудничества со следствием отказался.