"Мажоры" проехались по пешеходной улице у Кремля

В Сети появился очередной видеоролик, записанный московскими автохамами. Молодые люди заехали на автомобиле на пешеходную улицу, пытаясь побыстрее проехать в кальянную.

Судя по опубликованным кадрам, "мажоры" были в восторге от собственной идеи нарушить правила дорожного движения и все возможные нормы приличия. Пешеходы, которые прогуливались по Никольской улице, пытались преградить путь автомобилю, но в итоге были вынуждены уступить перед хамством молодых людей. Ролик был опубликован Life.ru.

Отметим, в последние несколько месяцев все чаще появляются видео, на которых "мажоры" на дорогих автомобилях нарушают правила дорожного движения. Последним фигурантом подобного скандала стала гонщица Мара Багдасарян, которая поплатилась за свои нарушения штрафами, двумя арестами и огромным штрафом.