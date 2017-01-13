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"Мажоры" проехались по пешеходной улице у Кремля

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshin
В Сети появился очередной видеоролик, записанный московскими автохамами. Молодые люди заехали на автомобиле на пешеходную улицу, пытаясь побыстрее проехать в кальянную.
прочитано 715 раз

Судя по опубликованным кадрам, "мажоры" были в восторге от собственной идеи нарушить правила дорожного движения и все возможные нормы приличия. Пешеходы, которые прогуливались по Никольской улице, пытались преградить путь автомобилю, но в итоге были вынуждены уступить перед хамством молодых людей. Ролик был опубликован Life.ru.

Отметим, в последние несколько месяцев все чаще появляются видео, на которых "мажоры" на дорогих автомобилях нарушают правила дорожного движения. Последним фигурантом подобного скандала стала гонщица Мара Багдасарян, которая поплатилась за свои нарушения штрафами, двумя арестами и огромным штрафом.

Автор: Евгений Мышко13 января 2017, 10:13

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