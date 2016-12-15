Надежда Савченко попала в аварию под Одессой

Автомобиль, в котором находилась депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, из-за гололеда на скорости слетел с дороги в Одесской области. О происшествии на своей странице в Facebook сообщила ее сестра Вера.

В соцсети родственница украинского политика раскритиковала плохую дорожно-транспортную ситуацию в области. Ведь именно по этой причине Надежда Савченко попала в аварию.

"В Одесской области неочищенные и очень скользкие дороги… Результат: авто друзей слетело с дороги", – написала Вера Савченко на странице в Facebook. "Но народ у нас на Украине очень дружный! И небезразличный к чужой беде! За 30 минут мы снова на дороге", – резюмировала сестра нардепа.

Оказалось, что на этом автомобиле Надежда Савченко ехала в Одесскую область для встречи с избирателями. "Это была рабочая поездка Надежды к избирателям Одесской области. Причиной происшествия с автомобилем, в котором находилась Надежда, стали скользкая дорога, гололед и неубранный на дорогах снег. Сама Надежда не пострадала", – цитирует помощницу депутата Татьяну Проторченко интернет-издание "Страна.UA".

Напомним, недавно народный депутат посетила Минск, где провела тайные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Это вызвало скандал на Украине. Из-за переговоров партия "Батькивщина" объявила об исключении Савченко из своего состава.