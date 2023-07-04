На МКАД произошло массовое ДТП из-за уток – видео

Информации о пострадавших нет.

Дорожно-транспортные происшествия в столичном регионе случаются не редко, однако причина одного из них стала весьма необычной. Дело в том, что массовую аварию на автомагистрали спровоцировали утки.

Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта. На опубликованных кадрах видно, что утки переходили МКАД, а водители решили уступить им дорогу.

Однако не все автомобили успели затормозить и врезались в впереди стоящие машины. Момент массового ДТП попал на видео. Информации о пострадавших нет.