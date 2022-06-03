В здании могут находиться люди: в Москве полыхает крупный бизнес-центр (видео)

Загорелся БЦ "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова в Москве. На месте происшествия работают спасатели. На кадрах видно, что из здания валит густой черный дым, из окон вырывается огонь. Видео ЧП публикует телеканал "360".
Сотрудников и посетителей бизнес-центра экстренно эвакуировали. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства и причины возгорания выясняются.
По предварительным данным в полыхающем здании могут находиться люди. Очевидцы сообщают, что на седьмом этаже человек просил о помощи. Также по словам очевидцев, пожар распространился уже на несколько этажей.