В ДТП в Нижнем Тагиле пострадал маленький ребенок – видео

В среду, 1 июня, на одном из оживленных перекрестков Нижнего Тагила произошло ДТП с участием Ford Fusion и Toyota RAV4. Виновник аварии скрылся с места событий, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Как уточнили в городском управлении ГИБДД, авария произошла около 18:00. В результате чрезвычайного происшествия пострадала пассажирка внедорожника, а также ее двухгодовалая дочь. Благо, ребенок находился в специальном кресле, поэтому тяжелых последствий удалось избежать.
Водитель японской иномарки сообщил полицейским, что двигался на зеленый сигнал светофора. Вторая машина не пропустила помеху справа при повороте на перекрестке. После задержания водитель "американца" отказался от проверки на алкотесторе.