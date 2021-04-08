Предприниматели назвали самые востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в России

Опрос проводился в рамках создания единой цифровой
экосистемы мер поддержки национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Курирует его первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В исследовании изучались потребности предпринимателей в цифровых сервисах и их приоритизации. По итогам все предложения будут учтены при формировании цифровой экосистемы МСП. В опросе участвовали 13,5 тысячи человек. Почти треть респондентов занята в сфере торговли, 8% занимаются строительным бизнесом, затем идут представители логистической отрасли и IT-индустрии: 6% и 5% соответственно.
Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что при реализации нацпроекта они хотят добиться того, чтобы взаимодействие предпринимателей с госорганами стало безбарьерным и удобным.
Цифровая платформа МСП интегрирует возможности всех ведомств и институтов развития для поддержки предпринимателей и создаст равные возможности для ведения бизнеса. Среди наиболее востребованных цифровых сервисов предприниматели назвали онлайн-взаимодействие с госорганами. Представителям бизнеса важно получать обратную связь от контрольно-надзорных органов по проводимым проверкам и имеющимся замечаниям.
Для тех, кто планирует открыть бизнес, полезны такие сервисы как автоматическое уведомление госорганов о начале деятельности, online-регистрация компании и дистанционное открытие счетов.
Далее по востребованности у предпринимателей назван блок, связанный с оптимизацией бизнес-процессов. Доступ к онлайн финансовым мерам поддержки занял четвертое место. Также в равной мере предприниматели заинтересованы в построении образовательного пути и акселерации.
Генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что для удобства и экономии времени предпринимателей сервисы будут проактивно подбираться системой в зависимости от этапа жизненного цикла компании.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем