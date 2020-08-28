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Hi-tech
Инновации в помощь бизнесу: итоги Международного форума rAsia Baikal-2020 в Иркутске

Инновации в помощь бизнесу: итоги Международного форума rAsia Baikal-2020 в Иркутске

Фото:www.rasiabaikal.com/rus
27 августа Иркутск принял Международный инновационный форум rAsia Baikal-2020, посвященный вопросам инвестиционной привлекательности региона, трендам цифровой экономики, транспорту и логистике, теме городской среды, а также туризму. В город приехали 15 спикеров, часть участников из других городов и стран выступили дистантно.
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Из иностранных экспертов организатор мероприятия, визионер, инвестор и композитор Александр Шульгин особо отметил выступление доктора Крейга Райта, главного научного сотрудника nChain, специалиста в теме Биткоин и Джимми Нуена, президента-основателя Bitcoin Association. Среди российских спикеров, по его словам, отличился докладчик, рассказавший про карту леса – "Карта Охотника". Она синергетически может работать со стартапами и технологиями.

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Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация

Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес

Иркутские предприниматели поделились идеями своих уже реализуемых инновационных проектов. Так, генеральный директор IT-компании Евгений Потапов рассказал на мероприятии о том, как информационные технологии могут менять мышление компаний, поделился практиками управления. Во время выступления представители Региональной ассоциация "Дикоросы" презентовали цифровой проект по заготовительной деятельности: сбору в лесах ягод, грибов и орехов.

Александр Деев, председатель правления Ассоциации "Дикоросы" отметил, что это мобильное приложение, позволяющее с помощью смартфона любому желающему получить информацию о наличии нужных дикоросов в том или ином месте, выстроить оптимальный маршрут. Особенно это полезно для тех, кто ни разу в лесу не собирал ни ягоды, ни грибы.

Фото:www.rasiabaikal.com/rus

Он добавил, что с помощью умного приложения можно продать излишки собранного предприятиям-участникам ассоциации, которые занимаются переработкой. Например, реализовать сырье производителям продуктов питания, эко-косметики и сувениров.

Фото:www.rasiabaikal.com/rus

В свою очередь пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что инновационный сценарий развития региона принят в качестве целевого в проекте стратегии социально-экономического развития области до 2036 года. Кроме того, власти приступили к разработке концепции развития отрасли информационных (цифровых) технологий Иркутской области. По словам Александра Шульгина, на форум был приглашен председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Фото:www.facebook.com/rasiabaikal/

"Наш форум – это открытая платформа, мы самостоятельная, сильная единица – сами всего добиваемся и идем своей дорогой в будущее. Но и важно сотрудничать с правительством, местным крупным и средним бизнесом. Быть со всеми партнерами", – заявил организатор мероприятия.

Также форму приглашает к конструктивному диалогу университеты, студентов и самозанятых граждан. Шульгин уверен, что каждый сможет извлечь из мероприятия для себя пользу. Примечательно, что форум впервые прошел в формате офф-онлайн, и организаторы намерены проводить мероприятие ежегодно в уже привычном режиме без ограничений.

К слову, ограничения связаны с мировой пандемией коронавируса. Ранее Александр Шульгин подчеркнул, что в обличье эпидемии опасной инфекции человечество столкнулось с новой угрозой. При этом он добавил, что есть и то, что в хорошем плане объединяет мир. По словам Александра Шульгина, это всемирная Сеть.

"Она может связать любого человека, где бы он ни находился, бизнес... Сеть позволяет общаться, цифра позволяет делать бизнес. Старые бизнесы, если они адаптируются к технологиям, то выживают и будут мимикрировать в новую среду", – заключил организатор форума rAsia Baikal 2020.

Фото:www.facebook.com/rasiabaikal/

Для многих компаний и экспертов форум стал прекрасной площадкой для реализации своих идеи, заимствования опыта коллег и поиска новых решений существующих проблем. Создатель и генеральный директор ITSumma Евгений Потапов отметил, что цифровая трансформация бизнеса путем принятия цифровых технологий, которая неизбежно приводит к пересмотру бизнес-стратегии, целей, моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода. По его словам, она призвана ускорить продажи и рост бизнеса.

"Побеждает тот, кто жаден до победы. Мы изначально придумали датчик стабилизации для игровых консолей. В итоге мы сделали для американской "военки" навигационные решения для симуляции боя. Это придумала для США российская компания! Вывод: нет одного места, типа Кремниевой долины – мир глобален и стал цифровым", – основатель технологической компании Innalabs Inc. Дмитрий Симоненко.

Александр Шульгин заявил, что целью rAsia Baikal 2020 является "цифровизация всего и трансформация". По его словам, на повестке дня – последние инновации, обсуждение возможностей для сотрудничества, истории успеха и демонстрация того, как инновационные технологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России, Азии и Запада.

"Мы прошли кризис лучше, чем ожидали. Его первую стадию. Однако мы не знаем, что будет дальше. Недооценка будущих изменений приведет к стратегическим ошибкам", – высказался сооснователь международной платежной системы QIWI Борис Ким.

Автор: 28 августа 2020, 21:13 Источник: Irk.ru ✓ Надежный источник

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