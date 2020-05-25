Первую сеть 5G запустили в Швеции

Скандально известная сеть беспроводной передачи данных пятого поколения (5G) появилась в Швеции. Она принадлежит одному из операторов мобильной связи. Воспользоваться передовой технологией пока могут лишь жители столицы страны – Стокгольма.
Технология 5G будоражит умы людей по всему миру. Многие уверены, что ее работа может негативно сказаться на здоровье. Среди сторонников этой теории оказалась бывшая звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня.
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