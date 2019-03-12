Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе

Межпланетная станция, запущенная СССР к Венере, может скоро упасть на Землю. Об этом сообщил американский космический специалист Джонатан МакДауэл.



Эксперт опроверг заявление многих астрономов о том, что объект может упасть в 2019 году. По мнению МакДауэла, спутник может столкнуться с нашей планетой в начале-середине 2020-х с вероятностью 1:10 000.

"Если это спускаемая капсула, она может пережить падение в атмосфере Земли и ударить о поверхность. В этом случае я ожидаю обычного 1:10 000 шанса упасть на кого-нибудь", – цитирует специалиста РИА Новости. Он также поспешил успокоить всех жителей планеты, добавив, что техническое средство не содержит ядерных материалов.

В прошлом году российский астроном Павел Шубин также назвал приблизительную дату падения автоматической станции. Как отметил ученый, объект "Космос-482", который скитается по космосу уже более 45 лет, может упасть на нашу планету в ближайшие 4-7 лет.



Напомним, автоматическая межпланетная станция была запущена к Венере в марте 1972 года. Объект так и не смог выйти на отлетную траекторию и продолжает вращаться вокруг Земли, передает телеканал "360".