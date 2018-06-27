В России предложили Илону Маску новый дизайн iPhone X

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar представил усовершенствованный дизайн iPhone X, с которым смартфон заряжается от света. Также бренд предложил свое видение автомобиля Tesla "а-ля рус".

Новый дизайн iPhone X Caviar Tesla выдержан в том же стиле, что и первая модель. Смартфон снабжен солнечной батареей, оформлен ударопрочным карбоном и украшен элементами, покрытыми золотом. Кроме того, в названии модели появилась буква "А", раскрывающая греческую букву "Alpha", обозначающую первенство, величие и превосходство. Индикатор заряда на смартфоне выполнен из композитной яшмы красного цвета.

К премьере новой модели смартфона Caviar также приурочил презентацию концепта автомобиля Tesla. В облике представленной машины соединяется футуристичная современность Tesla и элегантная роскошь с русским характером.

Массивный седан соединяет в себе как плавные линии, так и более строгие геометрические очертания. Капот автомобиля украшен фигурой головы медведя, в этом заключен символизм идеи создателей, так как это животное одновременно является символом и России, и штата Калифония в США, где располагается штаб-квартира Tesla Motors.

Наличие крупной решетки радиатора отсылает к традиционному оформлению автомобилей представительского класса. Однако дизайнеры бренда выполнили ее в оригинальном стиле. Молдинг на корпусе авто декорирован искусными гравировками в традиционном русском стиле и покрыт золотом.

"Мы подумали, что поскольку не только открытия Николы Тесла, но и изобретения Илона Маска стали нашим вдохновением для создания смартфона Tesla, то будет справедливо и здорово, если нам тоже удастся вдохновить его, и мы создали концепт автомобиля, во внешнем облике которого учтены нюансы, которые сделают это авто привлекательным и желанным для российской аудитории и в целом для VIP-аудитории всего мира", – рассказали об инновации представители бренда. "Мы будем рады, если наши идеи найдут отклик в работах господина Маска и его команды", – заключили они. Стоимость новинки – 287 000 рублей.