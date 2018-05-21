В честь Крымского моста создали телефон
Дизайн телефона представляет собой взгляд на Керченский и Таманский полуострова из стратосферы, их приблизительные очертания выделяются на синем фоне, символизирующем море. Между золотыми берегами пролегает тонкий золотой мост, "вымощенный" бриллиантами.
Один из камней имеет необычный коньячный оттенок, что не случайно. Таким способом дизайнеры бренда символично увековечили всеобщего любимца – рыжего кота Мостика, который стал талисманом грандиозного строительства, рассказали о новой модели представители бренда.
Кроме модели "Крымский мост" коллекция "Достояние" пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Один из них освящен малахиту. Использование малахитовых аксессуаров в кабинетах самых высокопоставленных руководителей, включая президента России. Дизайн Caviar iPhone X выполнен с помощью искусственного малахита.
Другая новая модель воздает дань восхищения еще одному сокровищу России, уникальной породе древесины – мореному дубу. Эффектный и неповторимый узор этого дерева, а также его уникальные характеристики прочности – это результат усилий, приложенных самой природой.
Все дизайны объединены присутствием объемной фигуры двуглавого орла, покрытой золотом 999 пробы. Стоимость смарфтона Caviar Достояние России "Малахит" – 244 000 рублей, "Мореный Дуб" – 247 000 рублей и "Крымский мост" – 274 000 рублей.
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