Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone
Разгромная победа российской сборной над командой из Египта со счетом 3:1 вдохновила Caviar на создание эксклюзивного дизайна iPhone. Новый смартфон выполнен в виде сетки из шестиугольников, традиционно украшающей футбольные мячи.
На самом корпусе iPhone X выгравированы имена всех игроков сборной, заявленных на ЧМ-2018, а также тренера – Станислава Черчесова. Более того, корпус украшен игровыми номерами футболистов в трех цветах – под стать российскому государственному флагу.
Сообщается, что модель Caviar National Teams Russia Heroes представлена лимитированным тиражом 24 экземпляра. Это связано с числом игроков в сборной плюс главный тренер команды.
Создатели эксклюзивного дизайна убеждены, что вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события на чемпионате, наша команда уже совершила исторический прорыв. Они добавили, что сборная показала потрясающий результат, которого не достигала в современной истории.
"Мы хотим, чтобы вы запомнили это уникальное время, поэтому создали дизайн смартфона, который всегда будет напоминать вам о празднике футбола в России летом 2018 года", – заявили представители бренда. Более того, они рассказали, что верят в силу национальной команды и будут поддерживать соотечественников до самого конца.
Стоимость смартфона Caviar National Teams Russia Heroes составит 237 тысяч рублей. Тираж ограничен.
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