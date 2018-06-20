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Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone

Фото: Пресс-служба
В честь исторической победы сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018 производители премиальных смартфонов и аксессуаров создали iPhone X с именами всей команды и ее тренера. Люксовый бренд Caviar поздравил отечественных футболистов с очередным триумфом.
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Разгромная победа российской сборной над командой из Египта со счетом 3:1 вдохновила Caviar на создание эксклюзивного дизайна iPhone. Новый смартфон выполнен в виде сетки из шестиугольников, традиционно украшающей футбольные мячи.

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На самом корпусе iPhone X выгравированы имена всех игроков сборной, заявленных на ЧМ-2018, а также тренера – Станислава Черчесова. Более того, корпус украшен игровыми номерами футболистов в трех цветах – под стать российскому государственному флагу.

Сообщается, что модель Caviar National Teams Russia Heroes представлена лимитированным тиражом 24 экземпляра. Это связано с числом игроков в сборной плюс главный тренер команды.

Фото: Пресс-служба

Создатели эксклюзивного дизайна убеждены, что вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события на чемпионате, наша команда уже совершила исторический прорыв. Они добавили, что сборная показала потрясающий результат, которого не достигала в современной истории.

Фото: Пресс-служба

"Мы хотим, чтобы вы запомнили это уникальное время, поэтому создали дизайн смартфона, который всегда будет напоминать вам о празднике футбола в России летом 2018 года", – заявили представители бренда. Более того, они рассказали, что верят в силу национальной команды и будут поддерживать соотечественников до самого конца.

Фото: Пресс-служба

Стоимость смартфона Caviar National Teams Russia Heroes составит 237 тысяч рублей. Тираж ограничен.

Автор: Михаил Вштанов20 июня 2018, 14:59
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