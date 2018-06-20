Победоносную сборную России увековечили на эксклюзивном iPhone

В честь исторической победы сборной России в матче с Египтом на ЧМ-2018 производители премиальных смартфонов и аксессуаров создали iPhone X с именами всей команды и ее тренера. Люксовый бренд Caviar поздравил отечественных футболистов с очередным триумфом.

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