Раскрыт секрет нового iPhone
Такая камера получит пятикратный зум. Какой именно – цифровой, оптический или гибридный – пока не разглашается.
Секрет раскрывается в исследовательском отчете Economic Daily News, опубликованном на тайском ресурсе. Сейчас у iPhone X и iPhone 8 Plus с двойными камерами – двойной оптический и десятикратный цифровой зум.
Первым смартфоном с тройной камерой стал флагман Huawei P20 Pro. Устройство получило разрешение на 40 мегапикселей у основного объектива, 20 – у монохромного, восемь – у телеобъектива.
Как писали Dni.Ru, "яблочная" корпорация анонсировала iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Новая версия дизайна приурочена к благотворительной акции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.
Сообщалось, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть. Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех "коллег".
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