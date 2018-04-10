Apple выпустила ярко-красные iPhone 8 для акции по борьбе со СПИДом

Корпорация Apple анонсировала iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Новая версия дизайна приурочена к благотворительной акции (RED), при которой часть средств от продаж телефонов будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.



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