Apple выпустила ярко-красные iPhone 8 для акции по борьбе со СПИДом
Корпус нового смартфона изготовлен из алюминия в ярко-красном цвете, а передняя панель представляет собой черную стеклянную поверхность. Предзаказ модели можно сделать уже во вторник, 10 апреля. Стартовая цена составит 699 долларов за аппарат с объемом памяти 64 гигабайта. Аппараты поступят в магазины США, Канады, Австралии, материкового Китая и Гонконга, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапура и Великобритании в пятницу, 13 апреля. В России они появятся в мае.
В акции участвует и модель iPhone X, для которой изготовили ярко-красный кожаный чехол за 99 долларов, пишет Ura.ru. Часть доходов от продажи красных смартфонов пойдет на финансирование грантов фонда Global Fund HIV/AIDS, который занимается разработкой программ по диагностированию, предотвращению и лечению ВИЧ и СПИДа.
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