Астрономы обнаружили пригодную для жизни планету
Японским исследователям удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень коротком расстоянии, и год на их поверхности длится от одного до 40 дней, сообщает научное издание Astronomical Journal.
Как отмечают астрономы, прежде всего их интересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а так называемых красных карликов – небольших и блеклых звезд, которые живут очень долго по сравнению с остальными разновидностями. За последние пару лет исследователи открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет. В их числе – Proxima B и семь небольших объектов у звезды Trappist-1, которые заставили исследователей полагать, что первый полноценный аналог Земли будет открыт у красного карлика.
"Как показывают наши расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле. Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг красных карликов, так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд, похожих на Солнце", – рассказал астроном Теруюки Хирано из Технологического института Токио.Все эти открытия, по словам планетологов, получат подтверждения в самом ближайшем будущем, к концу текущего года, когда НАСА запустит на орбиту новый телескоп TESS, наследник "Кеплера". Аппарат сможет получить первые точные данные по составу и температурам этих планет, а также проверит, является ли новая планета полноценной "большой сестрой" Земли.
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