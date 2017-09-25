iPhone 8 "превратят" в танк "Армата"
Дизайнеры и инженеры Caviar планируют "одеть" iPhone 8 в прочный титан. Как уточнили представители бренда, этот металл используется для производства военной техники. Например его применяли при создании атомной подводной лодки "Казань", боевой машины Т-14 "Армата", межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М "Сатана" и многоцелевого истребителя МиГ-35.
Телефон, выполненный в стиле танка "Армата" Caviar Titanium Armata, украшен узнаваемым узором – гусеничной лентой. От внешнего облика истребителя МиГ-35 дизайнеры взяли узнаваемый элемент обшивки корпуса самолета. Корпус телефона Titanium MiG состоит из титанового полотна, гравировка на котором передает стыки и перфорацию, свойственную обшивке культового истребителя.
Баллистическая ракета "Сатана" вдохновила дизайнеров на создание корпуса Titanium Satana. На нем зашифровано пунктирное деление ракеты на отсеки. Завораживающая небесная бездна, в которую устремляется ракета, передана с помощью использования композитного камня. А центральная рельефная часть телефона метафорически олицетворяет собой сам корпус SS 18, выполненный в устрашающем черном цвете.
Модель Titanium Submarine представляет собой оммаж подводной лодки проекта 885 "Ясень" – "Казань". Во внешнем облике телефона стилистически передан узор напольного покрытия, препятствующий скольжению, а по бокам от центрального панно нанесен орнамент, характерный для субмарины.
Новые модели Caviar уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 29 сентября – одновременно со стартом продаж iPhone 8 в России. Стоимость титановых iPhone 8 начинается от 184 тысяч рублей, а iPhone X – от 214 тысяч рублей.
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