Apple советует отказаться от Face ID

Apple порекомендовала близнецам и детям отключить Face ID. С ними новая функция может работать некорректно.

Такой совет корпорация дала пользователям в инструкции по безопасности. Из текста следует, что вероятность ложного срабатывания при использовании технологии распознавания лица детьми до 13 лет намного выше. "Их лица еще не до конца сформировались", – объяснили в компании.

Помимо 13-летних счастливчиков с флагманским iPhone X, цена на который начинается от 80 тысяч рублей, проблемы с использованием Face ID могут возникнуть и у близнецов, или просто очень похожих братьев и сестер. Компания рекомендует им отключить функцию и использовать обычный пароль, сообщает "Газета.ru".

Напомним, на своей презентации 12 сентября Apple представили свой новый смартфон – iPhone X. Одной из инновационных функций флагмана стала новая система разблокировки телефона. Теперь он узнает лицо владельца. Как уверят разработчики, Face ID в двадцать раз надежнее своей предшественницы Touch ID, считывавшей отпечатки пальцев.

Ее сенсационно взломали всего лишь через два дня после выхода iPhone 5S, использовав слепок правильного отпечатка поверх любого пальца. Компания учла ошибки прошлой системы, и Face ID получил второй страхующий алгоритм, дополнительную нейронную сеть. Пока основания занимается распознаванием лица владельца, вспомогательная ищет признаки обмана.

"Дополнительная нейронная сеть, которая обучается выявлению и противодействию подделке, защищает от попыток разблокировать телефон с помощью фотографий или масок", – говорится в сообщении компании. Эксперты Apple утверждают, что, если даже злоумышленник создаст самую совершенную маску, которая обманет автоматику, вторичная система все равно ее раскроет.