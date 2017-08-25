Тим Кук засветил новый iPhone 8

Глава Apple разместил в официальном Twitter-аккаунте снимок с фабрики CTS в Цинциннати. На фотографии, на которой запечатлен директор корпорации, в кармане его брюк видны очертания смартфона.

Форма таинственного гаджета непохожа ни на один существующий телефон Apple. Последние трубки "яблочной" корпорации не такие вытянутые и кажутся ощутимо шире. К тому же телефон в кармане Кука очень напоминает тот, что мы видим на "слитых" в Сеть фотографиях нового iPhone 8. Об этом пишет The Verge.



Пользователи предположили, что это новый смартфон Apple, ведь, судя по слухам, у его экрана будет соотношение сторон 2:1. Это очень похоже на пропорции странного устройства в штанах Кука. Скорее всего, официальная презентация новинки Apple пройдет 12 сентября, до этого гаджет держат в секрете. Ранее в Сеть утекла информация, что устройство будет представлено в октябре. Говорили, что заводы не успевают выпустить нужное количество деталей для iPhone 8.

Несмотря на атмосферу тайны, фотографии деталей нового смартфона и его макетов уже давно гуляют по Сети. Подобные утечки информации уже становятся традиционными. В начале августа в интернете оказался снимок пресс-макета новинки в ее финальном дизайне, до этого в свободный доступ попали технические характеристики устройства. Повальные "сливы" информации начались в 2012 году, перед презентацией iPhone 5.

Уже известно, что в iPhone 8 будет сканер сетчатки глаза, беспроводная зарядка, безрамочный OLED экран, 4 гигабайта оперативной памяти, а размер хранилища увеличат до 513 гигабайт. Помимо этих новшевств, в устройстве будут уже традиционная система отпечатков пальцев и двойная камера. Известна даже предположительная цена новинки – около тысячи долларов.



