Тим Кук засветил новый iPhone 8
Форма
таинственного гаджета непохожа ни на один существующий телефон Apple. Последние трубки "яблочной" корпорации не
такие вытянутые и кажутся ощутимо шире. К тому же телефон в кармане
Кука очень напоминает тот, что мы видим на "слитых" в Сеть фотографиях нового iPhone 8. Об этом пишет The Verge.
Пользователи предположили, что это новый смартфон Apple, ведь, судя по слухам, у его экрана будет соотношение сторон 2:1. Это очень похоже на пропорции странного устройства в штанах Кука. Скорее всего, официальная презентация новинки Apple пройдет 12 сентября, до этого гаджет держат в секрете. Ранее в Сеть утекла информация, что устройство будет представлено в октябре. Говорили, что заводы не успевают выпустить нужное количество деталей для iPhone 8.
Seriously, its real! pic.twitter.com/qZnIAhQK07— Charlie C. (@ccxbian) 25 августа 2017 г.
Omg. Is this #iPhone8? pic.twitter.com/f0NzDG8uB1— Brian Fagioli (@brianfagioli) 24 августа 2017 г.
Несмотря на атмосферу тайны, фотографии деталей нового смартфона и его макетов уже давно гуляют по Сети. Подобные утечки информации уже становятся традиционными. В начале августа в интернете оказался снимок пресс-макета новинки в ее финальном дизайне, до этого в свободный доступ попали технические характеристики устройства. Повальные "сливы" информации начались в 2012 году, перед презентацией iPhone 5.
#Apple - #iPhone7s - Full iPhone 7s display assembly leaks out https://t.co/mnZeJKc3U0 pic.twitter.com/32TxZ18K0W— /LEAKS (@Slashleaks) 23 августа 2017 г.
Уже известно, что в iPhone 8 будет сканер сетчатки глаза, беспроводная зарядка, безрамочный OLED экран, 4 гигабайта оперативной памяти, а размер хранилища увеличат до 513 гигабайт. Помимо этих новшевств, в устройстве будут уже традиционная система отпечатков пальцев и двойная камера. Известна даже предположительная цена новинки – около тысячи долларов.
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Певец рассказал о доходах и тратах
Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Актриса поспорила с матерью из-за лечения своей наследницы