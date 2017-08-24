Корпус нового iPhone сделают из бересты

Компания Caviar уже подготовила новую коллекцию с еще не вышедшим iPhone 8. Сделать заказ на смартфоны из специальной серии "Богатства России" можно уже сейчас.

Знаменитый производитель модификаций для смартфонов и высокотехнологичных аксессуаров Caviar заранее подготовился к выходу нового iPhone 8. Новая коллекция носит название "Богатства России" и посвящена отечественным природным сокровищам. Покупатели уже могут предзаказать три модели смартфонов с уникальным дизайном.

Так, один из новых iPhone будет выполнен в корпусе из янтаря. "Истинно царственный дизайн из почитаемого в России камня выглядит колоритно и эффектно в сочетании с золотыми элементами", – рассказали в Caviar. Дизайнеры вдохновлялись знаменитой "Янтарной комнатой".

Корпус еще одной модели iPhone 8 будет создан с использованием бересты. "На берестяных грамотах записаны первые слова на русском языке, березовые рощи были священным местом в языческие времена. С березами ассоциируется сам образ России", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе Caviar. Образ будет дополнен золотыми элементами с государственной символикой. В компании отмечают, что им удалось уравновесить роскошь с душевностью.

С точки зрения используемых технологий наиболее интересен третий вариант iPhone, посвященный нефти. Его внешний облик создает полное впечатление, что смартфон только что окунули в нефть. Примечательно, что это не так уж и далеко от истины – корпус телефона покрыт материалом из переработанной нефти.

"На этот раз мы решили раздвинуть границы и найти применение уникальным материалам, которые на весь мир известны, как богатства России", – отметили представители бренда. "Это невероятные технологические решения, мастерство обработки и главное – гордость своей страной", – добавили в Caviar.

Приобрести новый iPhone в дизайне, одним своим видом напоминающем о российских природных сокровищах, может любой желающий. Цена на аппарат из спецсерии "Богатства России" начинается от 199 тысяч рублей.