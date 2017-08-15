Секретная сборка iPhone 8 попала на видео
На первом опубликованном видео можно увидеть корпуса iPhone 8, висящие на стенде неизвестного предназначения. Предполагается, что на этом этапе смартфоны сушатся после обработки краской или какой-либо иной жидкостью. Отметим, что запись велась с помощью скрытой камеры, поэтому разглядеть новые устройства в подробностях невозможно из-за низкого качества съемки.
Также в Сети появилась видеозапись обработки корпусов смартфонов. На ролике видно, как множество сотрудниц завода протирают устройства. По словам некоторых пользователей Сети, это является главным свидетельством того, что обе съемки подлинные – нанимать столько актеров для создания фейка, по их мнению, было бы нецелесообразно. В заключение отметим, что официально Apple анонсирует новую модель iPhone осенью 2017 года.
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