Секретная сборка iPhone 8 попала на видео

В интернете были опубликованы две видеозаписи сборки новой модели iPhone на заводе Foxconn. Вскоре после этого пользователи Сети начали массово обсуждать подлинность этих роликов.

На первом опубликованном видео можно увидеть корпуса iPhone 8, висящие на стенде неизвестного предназначения. Предполагается, что на этом этапе смартфоны сушатся после обработки краской или какой-либо иной жидкостью. Отметим, что запись велась с помощью скрытой камеры, поэтому разглядеть новые устройства в подробностях невозможно из-за низкого качества съемки.

Также в Сети появилась видеозапись обработки корпусов смартфонов. На ролике видно, как множество сотрудниц завода протирают устройства. По словам некоторых пользователей Сети, это является главным свидетельством того, что обе съемки подлинные – нанимать столько актеров для создания фейка, по их мнению, было бы нецелесообразно. В заключение отметим, что официально Apple анонсирует новую модель iPhone осенью 2017 года.