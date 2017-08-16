Назван главный недостаток новых iPhone
Даже незначительное изменение размеров корпуса мобильного устройства может привести к тому, что аксессуары, купленные для прежних версий смартфонов, не подойдут к iPhone 7S и iPhone 7S Plus. Прежде всего это распространяется на чехлы, купленные для гаджетов прошлогодней серии, передает URA.RU.
Отметим, что габариты iPhone 7 составляют 138,44×67,27×7,21 миллиметра. Устройства из новой линейки гаджетов в среднем станет больше на 0,1 миллиметра во всех плоскостях. Это связано с использованием стеклянного корпуса в новой линейке гаджетов от Apple, сообщает немецок издание Giga.de.
Тем не менее, стоит отметить, что использование стеклянного корпуса в смартфонах позволяет добавить в них ряд новых функций. В частности, Apple сможет реализовать поддержку беспроводной зарядки. Более того, в новых моделях iPhone больше не будет пластиковых вставок, предназначенных для модулей антенн.
Добавим, что точные габариты iPhone 8 до сих пор неизвестны. Судя по опубликованным в Сети снимкам, это устройство будет меньше, чем iPhone 7 Plus. Тем не менее, он будет значительно больше, чем 4,7-дюймовый iPhone 7.
Напомним, ранее в интернете были опубликованы две видеозаписи сборки новой модели смартфона на заводе Foxconn. На одном из них можно увидеть корпуса iPhone 8, висящие на стенде неизвестного предназначения, а на другом – множество сотрудниц предприятия, протирающих устройства. Из-за низкого качества съемки разглядеть гаджеты в деталях практически невозможно.
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