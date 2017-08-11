Названы цены на новые iPhone для России

Аналитик Эльдар Муртазин на своей странице в Twitter сообщил о том, какие цены на новые модели iPhone могут быть установлены для российского рынка. По его словам, за модель 7s придется выложить по меньшей мере 52990 рублей, за 7s plus – 62990 рублей, а за новую "восьмерку" придется заплатить как минимум 79990 рублей.

Цены для России на новые iPhone обсуждаются такие - 7s от 52990; 7s plus от 62990; 8 от 79990 рублей. Как вам? Первые два равны 7кам сегодня — Eldar Murtazin (@eldarmurtazin) 11 августа 2017 г.