Рассекречена главная особенность iPhone 8

В Сети появились новые сведения о следующей линейке смартфонов от Apple. Как выяснилось, в iPhone 8 физическая кнопка Home станет виртуальной.

Блогер и разработчик Стив Троутон-Смит опубликовал данные об iPhone 8 в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он рассказал, что получил их при исследовании прошивки представленной ранее колонки от Apple HomePod. По словам эксперта, в программном коде этого устройства упоминается новый принцип работы кнопки Home.

По данным разработчика, физическая кнопка все же станет виртуальной – она переместится непосредственно на дисплей устройства. Сообщается, что она сможет менять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а также вовсе исчезать с экрана – например, при просмотре видеороликов.

Также Стив Троутон-Смит уточнил, что в программном коде не предусмотрена смена цвета кнопки пользователем устройства. При этом он не смог подтвердить, что клавиша будет черно-белой. "Я говорю лишь то, что знаю. Я не могу говорить о том, чего не вижу", – написал он в Twitter.

We know some facts re iPhone 8 home button area:



• it resizes

• indicator can be hidden

• no API to change color

• tab bars extend under it — Steve T-S (@stroughtonsmith) 10 августа 2017 г.

Отметим, что информация о возможном исчезновении физической кнопки Home появилась в Сети уже давно. Еще в начале 2017 года аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Го рассказал, что экран нового iPhone будет разделен на две части, и в нижней из них появится виртуальный аналог клавиши Home. После этого в интернете регулярно появлялись неофициальные подтверждения и опровержения этой информации.

@stroughtonsmith embrace the cutout with the wallpaper. Could explain why the wallet app isn't translucent in iOS 11 pic.twitter.com/aFzX56L6iD — rutherling (@Rutherling) 11 августа 2017 г.

Напомним, анонс iPhone 8 запланирован на сентябрь 2017 года. Предполагается, что новое устройство получит безрамочный дисплей – его размер планируется увеличить за счет удаления физической кнопки Home. Сканер отпечатков пальцев при этом, вероятно, переместят на дисплей гаджета или на его заднюю панель. Также предполагается, что в новом iPhone появится система распознавания лиц. Информацию об этом Стив Троутон-Смит также обнаружил при изучении прошивки HomePod.