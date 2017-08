Рассекречена главная особенность iPhone 8

Блогер и разработчик Стив Троутон-Смит опубликовал данные об iPhone 8 в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Он рассказал, что получил их при исследовании прошивки представленной ранее колонки от Apple HomePod. По словам эксперта, в программном коде этого устройства упоминается новый принцип работы кнопки Home.

По данным разработчика, физическая кнопка все же станет виртуальной – она переместится непосредственно на дисплей устройства. Сообщается, что она сможет менять свой размер в зависимости от запущенного приложения, а также вовсе исчезать с экрана – например, при просмотре видеороликов.

Также Стив Троутон-Смит уточнил, что в программном коде не предусмотрена смена цвета кнопки пользователем устройства. При этом он не смог подтвердить, что клавиша будет черно-белой. "Я говорю лишь то, что знаю. Я не могу говорить о том, чего не вижу", – написал он в Twitter.

We know some facts re iPhone 8 home button area:



• it resizes

• indicator can be hidden

• no API to change color

• tab bars extend under it