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Hi-tech

Ко Дню ВМФ военные получат роскошный смартфон

Фото: Пресс-служба
Накануне Дня Военно-морского флота российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar представил смартфон в серии "Непобедимые". Он имеет прочный титановый корпус с эмблемами родов войск и спецподразделений снаружи и с неубиваемой технической начинкой внутри.
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День Военно-морского флота в России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В Caviar решили отметить эту дату выпуском обновленной линии телефонов "Непобедимые", посвященной различным военным подразделениям. Смартфоны выполнены на платформе Nokia 3310, различается лишь их оформление.

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Дизайн устройств варьируется в зависимости от рода войск, представителям которых адресован телефон: ВМФ, ВДВ, ВВС, ВС России. Также не обошли вниманием и сотрудников ФСБ. Каждый смартфон украшает объемная эмблема и девиз, сообщает пресс-служба Caviar.

Оригинальный титановый корпус покрыт орнаментом "дамасская сталь". По словам представителей бренда, телефоны станут первоклассным подарком тем, кто стоит на защите Отечества.

Фото: Пресс-служба

"Эти телефоны мы создали специально для военных. Они очень прочные, можно даже сказать, неубиваемые, они держат заряд до трех суток, они позволяют всегда быть на связи и не отвлекают лишним функционалом", – говорят в компании. "Ну и главное – их уникальный мужской дизайн разработан специально, чтобы подчеркнуть принадлежность к тем или иным родам войск", – отмечают представители Caviar.

Фото: Пресс-служба

Поклонники техники Apple могут выбрать для себя титановый телефон в формате iPhone 7 с эмблемами военных подразделений, заказы на которые принимаются в Caviar-ателье. Компания намерена продолжать разработки в милитари-сфере и уже ведет переговоры с концерном "Калашников" о совместном создании эксклюзивной продукции.

Фото: Пресс-служба

Кроме того, бренд готов выполнять специальные заказы от Российской армии. В компании рассчитывают, что в ближайшее время в нашей стране появятся собственные разработки телефонов. 

Фото: Пресс-служба

Стоимость военных телефонов Nokia 3310 от Caviar – 99 тысяч рублей, версия в золоте обойдется на 20 тысяч дороже. Телефоны для каждого рода войск выпущены лимитированным тиражом – по 99 экземпляров.

Автор: Людмила Фоканова26 июля 2017, 13:07

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