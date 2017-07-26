Ко Дню ВМФ военные получат роскошный смартфон

Накануне Дня Военно-морского флота российский бренд люксовых телефонов и аксессуаров Caviar представил смартфон в серии "Непобедимые". Он имеет прочный титановый корпус с эмблемами родов войск и спецподразделений снаружи и с неубиваемой технической начинкой внутри.

День Военно-морского флота в России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В Caviar решили отметить эту дату выпуском обновленной линии телефонов "Непобедимые", посвященной различным военным подразделениям. Смартфоны выполнены на платформе Nokia 3310, различается лишь их оформление.

Дизайн устройств варьируется в зависимости от рода войск, представителям которых адресован телефон: ВМФ, ВДВ, ВВС, ВС России. Также не обошли вниманием и сотрудников ФСБ. Каждый смартфон украшает объемная эмблема и девиз, сообщает пресс-служба Caviar.

Оригинальный титановый корпус покрыт орнаментом "дамасская сталь". По словам представителей бренда, телефоны станут первоклассным подарком тем, кто стоит на защите Отечества.

"Эти телефоны мы создали специально для военных. Они очень прочные, можно даже сказать, неубиваемые, они держат заряд до трех суток, они позволяют всегда быть на связи и не отвлекают лишним функционалом", – говорят в компании. "Ну и главное – их уникальный мужской дизайн разработан специально, чтобы подчеркнуть принадлежность к тем или иным родам войск", – отмечают представители Caviar.

Поклонники техники Apple могут выбрать для себя титановый телефон в формате iPhone 7 с эмблемами военных подразделений, заказы на которые принимаются в Caviar-ателье. Компания намерена продолжать разработки в милитари-сфере и уже ведет переговоры с концерном "Калашников" о совместном создании эксклюзивной продукции.

Кроме того, бренд готов выполнять специальные заказы от Российской армии. В компании рассчитывают, что в ближайшее время в нашей стране появятся собственные разработки телефонов.

Стоимость военных телефонов Nokia 3310 от Caviar – 99 тысяч рублей, версия в золоте обойдется на 20 тысяч дороже. Телефоны для каждого рода войск выпущены лимитированным тиражом – по 99 экземпляров.