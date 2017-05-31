Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu

Известный бренд люксовых смартфонов Caviar заявил о планах купить одного из своих конкурентов – Vertu. Стоимость сделки компания оценивает в 40 миллионов евро.

Как рассказали в пресс-службе Caviar, компания проявляет большой интерес к культовому бренду Vertu. Создатели люксовых смартфонов считают, что после приобретения конкурента, их продукцию ждет большое будущее. Особенно, учитывая всплеск внимания покупателей к кнопочным телефонам и ретро-тенденциям.

"Vertu – это особенный бренд, мы считаем, что хорошо представляем себе специфику этого продукта, тонко чувствуем его философию и вместе с тем видим перспективы развития, которые сейчас почему-то не используются. Vertu по-прежнему горячо любим покупателями, а мы уже готовы показать первые концепты – как в нашем видении мог бы выглядеть первый Vertu от Caviar" – говорят представители Caviar, демонстрируя эскиз культового телефона Signature.

По мнению представителей бренда, в ассортимент Vertu необходимо привнести разнообразие и вариативность, основанных на богатсве различных культур. Основываясь на собственных данных о доле рынка и уровне продаж Vertu, Caviar первоначально оценивают этот бренд в 40 миллионов евро и намерены в ближайшее время начать переговоры с инвестиционной компанией Bafeton, которой Vertu принадлежит сейчас.



