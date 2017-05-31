Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu

Смертельный ураган в Москве Итоги расследования крушения Ту-154 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Среда 31 мая
Лента новостей
21:00
АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
20:06
Ученые нашли способ замедлить старение кожи
20:00
Путин в восхищении от российских мультфильмов
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:17
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
19:16
ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией
18:53
Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России
18:50
Многодетные семьи получили награду из рук президента
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:11
Размер пенсий может увеличиться на 30%
18:09
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
17:58
Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:24
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
17:23
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой
16:59
Родственники мешают интиму Владимира Левкина
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:13
Барановская перешла дорогу Рудковской
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
15:30
Кремль отреагировал на эмоциональное заявление Матвиенко об урагане
15:30
12 миллионам россиян грозит преждевременная смерть
15:13
Как реновация улучшит жизнь москвичей
15:04
Больной Евгений Осин молит о помощи
14:58
"Бриллиантовая" сумка Hermes продана за $380 тысяч
14:52
Захарова ударила по авторитету Меркель
14:49
МЧС сделало экстренное предупреждение о погоде в Москве
14:40
Родригез паникует из-за внебрачных детей в разных городах
14:34
Ракеты "Калибр" вновь удивили мир
14:19
У голливудской актрисы рецидив рака груди
14:16
Москвичей предупредили о новом урагане
14:07
Полуголый британский повар бьет рекорды YouTube
14:07
Полковник ГИБДД насмешил танцем с Глюк'oZой
14:03
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
13:56
Михаил Муромов о сломанной с детства психике
13:55
Вскрылись доказательства вины Украины в крушении MH17
13:54
В Москве отравили и изнасиловали бизнесвумен
13:11
Анна Седокова признала свое поражение
13:05
Число жертв теракта в Кабуле приблизилось к 100
13:04
89-летняя Элина Быстрицкая осталась в одиночестве
12:57
Что получат москвичи от реновации
12:51
Путин сделал шаг навстречу Эрдогану
12:43
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
12:29
Полиция расследует смерть трех неопознанных свиней
12:18
Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото
12:07
Вся правда о реновации в Москве
11:53
Киев нашел способ достать "Газпром"
11:48
Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей
11:42
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
11:25
На козырьке подъезда на юго-востоке Москвы нашли труп
11:22
Бузова о браке: Мне ставились условия и ультиматумы
11:14
В клинике в центре Москвы скончалась пациентка
11:07
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
10:57
Анастасия Волочкова о близости с Сергеем Астаховым
10:46
Как "русский Хатико" помог спасти ребенка
10:43
Россияне стали реже травиться алкоголем
10:39
Москва ударила по террористам под Пальмирой супероружием (видео)
10:31
Перекись водорода и ее необычные свойства
10:25
В подвале кладбища в Москве нашли полуголую женщину в крови
10:20
Как блондинки изменили мир
10:18
Что известно о свадьбе Тарасова и Костенко
10:01
У чиновника из Архангельска конфисковали баню
10:00
Синоптики рассказали о последнем дне весны
09:39
Пьяный водитель спрятался в детском саду после безумной погони
09:30
Подруга Наташи Королевой раскрыла тайну любовного треугольника
09:22
Окровавленная голова Трампа вызвала скандал в США
09:19
Злостные курильщики принесли в бюджет 121 миллион
09:15
Принцессу Диану перед смертью посадили в старое корыто
08:57
Россия ударила по террористам под Пальмирой из Средиземного моря
08:38
Мать запретила приближаться к Василию Степанову
08:34
Синоптики устроили перепалку с МЧС из-за урагана-убийцы
08:30
Мощный взрыв прогремел в Кабуле
08:26
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
08:21
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
08:13
Путин сделал признание о Трампе
07:52
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
00:12
В МЧС объяснили отсутствие sms-предупреждений об урагане
22:59
Что прячут в конверте "Секрета на миллион"
21:59
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
21:56
Роман Павлюченко перешел в ФК "Арарат"
21:52
Как живет Анна Ковальчук
21:48
Московское метро избавят от аудиорекламы
21:36
"Юнармия" открывает летние лагеря
21:15
Напавшему на Путина Порошенко в голову ударил национализм
21:11
Премьер Сербии Вучич подал в отставку
20:53
Знаменитый режиссер скончался в возрасте 75 лет
20:23
В СК назвали точное количество жертв урагана
20:19
Петренко перед смертью ударил и прогнал дочь
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Hi-tech

Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu

Фото: пресс-служба Caviar
Известный бренд люксовых смартфонов Caviar заявил о планах купить одного из своих конкурентов – Vertu. Стоимость сделки компания оценивает в 40 миллионов евро.
прочитано 225 раз

Как рассказали в пресс-службе Caviar, компания проявляет большой интерес к культовому бренду Vertu. Создатели люксовых смартфонов считают, что после приобретения конкурента, их продукцию ждет большое будущее. Особенно, учитывая всплеск внимания покупателей к кнопочным телефонам и ретро-тенденциям. 

Фото: пресс-служба Caviar

"Vertu – это особенный бренд, мы считаем, что хорошо представляем себе специфику этого продукта, тонко чувствуем его философию и вместе с тем видим перспективы развития, которые сейчас почему-то не используются. Vertu по-прежнему горячо любим покупателями, а мы уже готовы показать первые концепты – как в нашем видении мог бы выглядеть первый Vertu от Caviar" – говорят представители Caviar, демонстрируя эскиз культового телефона Signature.

Фото: пресс-служба Caviar

По мнению представителей бренда, в ассортимент Vertu необходимо привнести разнообразие и вариативность, основанных на богатсве различных культур.  Основываясь на собственных данных о доле рынка и уровне продаж Vertu, Caviar первоначально оценивают этот бренд в 40 миллионов евро и намерены в ближайшее время начать переговоры с инвестиционной компанией Bafeton, которой Vertu принадлежит сейчас.

Фото: пресс-служба Caviar


Автор: Светлана Сидорчук31 мая 2017, 18:47

комментарии

Политика

В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
Трамп публично осадил Меркель
Опустившийся до обвинений Макрон насмешил Россию

Шоу-бизнес

55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой

Проишествия

В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца
Дрожь земли по-киевски: разорванная труба снесла дом (видео)

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Шоу-бизнес

Александр Серов скрывается из-за жен и дочерей

Dni.Ru выяснили, куда пропал популярный исполнитель
Шоу-бизнес

Пелагея в ярости из-за обнародования ее личного фото

Артистка недовольна вмешательством в свою частную жизнь
Hi-tech

Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле

По словам бизнесмена, "не нужно никуда идти", чтобы обнаружить внеземную жизнь

Шоу-бизнес

55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна

Сенсационную новость журналистам сообщила Лера Кудрявцева

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке
Звездные любители крутых машин
Самые соблазнительные платья Канн
Смертельная буря прошла по Москве

Спорт

Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru