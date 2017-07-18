Фанаты "Игры престолов" получат эксклюзивные смартфоны

В честь выхода нового сезона культового телесериала "Игра престолов" компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов, призванную порадовать поклонников саги. Она включает в себя модели, созданные на базе iPhone 7 и Nokia 3310.

Nokia Game of Thrones выполнена из титана и украшена узором валирийской стали, из которой был выкован меч Эддарда Старка "Лед". Рисунок был кропотливо воссоздан дизайнерами по кадрам фильма, а также по иллюстрациям к книжной серии таких мастеров, как Майкл Комарк и некоторых других.

Центральный элемент дизайна модели – объемный герб Дома Старков. Фамильный знак Эддарда и Робба Старков, а также Джона Сноу представляет собой голову лютоволка в сопровождении девиза "Зима близко" (Winter is coming), сообщает пресс-служба Caviar.

На втором устройстве коллекции, выполненном на основе iPhone 7, помимо герба Старков, красуется сам Железный трон – объект вожделения героев саги, алчущих славы, власти, побед и величия. Правда, в версии мастеров Caviar он золотой. Но, несмотря на это, на миниатюре клинки мечей побежденных королей расположены как в оригинале.

В рамках коллекции будет выпущено по 99 экземпляров моделей на основе Nokia и iPhone 7. Стоимость "яблочного" варианта Game of Thrones – 199 тысяч рублей, Nokia 3310 Game of Thrones – 149 тысяч. Цена устройств для поклонников Ланнистеров, Баратеонов, Тиррелов, Грейджоев, Таргариенов и других родов, втянутых в "Игру престолов", желающих заменить герб Старков на телефоне, оговаривается отдельно.