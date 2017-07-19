В России назвали самые качественные смартфоны

Роскачество совместно с Международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров протестировали продаваемые в России смартфоны. Проверке подверглись около 300 моделей гаджетов.

Устройства сравнивались по таким параметрам, как прочность, срок работы аккумулятора в разных режимах, возможности программного обеспечения, качество фото и видеосъемки, производительность процессора и т.д. Всего учитывалось 274 характеристики.

По совокупности разных параметров смартфонам присваивались рейтинги по шкале 5,5 балла. Первые четыре места по классификации "Роскачества" заняли аппараты Samsung, сообщается на сайте Роскачества.

При этом на первом и третьем местах оказались флагманы Galaxy S8 и S8+, которые появились в России в конце апреля этого года. В свою очередь флагманы Apple 2014 года iPhone 6 Plus и iPhone 6 заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Помимо Samsung и Apple в десятку лучших вошли только LG c одной моделью – G6. Она расположилась на пятом месте. Примечательно, что любимый многими потребителями флагманский смартфон Apple iPhone 7 Plus оказался лишь на 15-м месте топа.

Напомним, ранее в июне в составленном независимыми экспертами рейтинге первые три места заняли гаджеты производства Samsung. В пятерку лучших попали также LG и iPhone, заставив потесниться Sony.