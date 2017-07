iPhone научили спасать жизнь

Иногда люди оказываются в беде, а позвать на помощь не представляется возможным. Например, если вас взяли в заложники и следят за каждым движением. В таком случае на помощь придет iPhone.

Разработчики уже объявили о свежезапатентованной функции в смартфоне. Так, если владелец устройства окажется в беде и возникнет необходимость незаметно об этом просигнализировать, будет достаточно приложить к экрану телефона пальцы – либо в определенной последовательности, либо с определенным давлением. Умный аппарат отправит сообщение в 911 и одновременно начнет записывать аудио и видео, сообщает ФАН.

В реестре Управления патентов и товарных знаков США указано, что новая функция позволит набрать 911, "когда традиционные методы не могут быть использованы". Кроме того, при активации этого режима iPhone заблокирует все персональные данные на устройстве. Разработчики считают, что это дополнительно повысит безопасность.

