iPhone научили спасать жизнь

Компания Apple запатентовала метод тайной связи с экстренными службами в любой точке мира. Достаточно определенным образом приложить к смартфону пальцы, чтобы спасатели получили вызов, а устройство начало записывать видео и аудио.

Иногда люди оказываются в беде, а позвать на помощь не представляется возможным. Например, если вас взяли в заложники и следят за каждым движением. В таком случае на помощь придет iPhone.

Разработчики уже объявили о свежезапатентованной функции в смартфоне. Так, если владелец устройства окажется в беде и возникнет необходимость незаметно об этом просигнализировать, будет достаточно приложить к экрану телефона пальцы – либо в определенной последовательности, либо с определенным давлением. Умный аппарат отправит сообщение в 911 и одновременно начнет записывать аудио и видео, сообщает ФАН.

В реестре Управления патентов и товарных знаков США указано, что новая функция позволит набрать 911, "когда традиционные методы не могут быть использованы". Кроме того, при активации этого режима iPhone заблокирует все персональные данные на устройстве. Разработчики считают, что это дополнительно повысит безопасность.

Did everyone know the hands on this clock move? Or do they not move & i'm hallucinating it? #iphone pic.twitter.com/EfM7499KrJ — ☀️Bizzy �� (@kickdrumheart) 23 января 2014 г.

О другой "секретной" функции в смартфонах от Apple накануне сообщали Dni.Ru. Для многочисленных пользователей стало открытием, что на изображающей аналоговые часы иконке стрелки двигаются и показывают текущее время. В действительности функция доступна уже несколько лет.