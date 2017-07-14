Поставки iPhone 8 могут заморозить из-за технических проблем
По словам аналитиков, Apple придется отложить начало поставок новых устройств, что негативно скажется на результатах корпорации в IV квартале 2017 года. Также компания может выпустить на рынок серию устройств без сканера отпечатков пальцев, однако это приведет не только к падению продаж, но и к потере репутации компании, сообщает Marketwatch.
Эту информацию также подтвердили эксперты из Bank of America Merrill Lynch Вамси Мохан и Стефано Паскаль. По их словам, Apple придется изменить план продаж новых моделей iPhone. Они подтвердили, что проблемы корпорации связаны с запланированным улучшением сканеров отпечатков пальцев и 3D-сенсора.
"Из разговора с поставщиками мы выяснили, что iPhone 8 они получат на три-четыре недели позже из-за технических проблем. Над их разрешением уже работает Apple вместе с поставщиками", – рассказали специалисты. Они отметили, что подобный сбой приведет к падению объема продаж в 2017 году до 208,1 миллиона устройств, передает CNBC.
Сообщается, что корпорация Apple планировала представить новый "суперцикл" устройств в сентябре 2017 года. Предполагалось, что компания выпустит на рынок сразу три модели iPhone, цена одного из которых превысит тысячу долларов. Подобные прогнозы положительно сказывались на стоимости акций организации.
Напомним, в актуальных моделях iPhone сканер отпечатков пальцев размещен в кнопке Home. В новых гаджетах размер дисплея планируется увеличить за счет удаления этой клавиши. Устройство для биометрической аутентификации же инженеры хотят разместить непосредственно под стеклом смартфона.
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