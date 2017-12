Марс показали "в полный рост" на уникальном фото

Фото было сделано с помощью зонда Mars Express, который совершал полет над Красной планетой с севера на юг. На снимке видно, что участок с ледяным покровом расположен снизу, а красный ландшафт экватора – сверху.

Фотография появилась в Twitter-аккаунте Европейского космического агентства. На кадре планета видна в деталях. На нем показаны каньоны, вулканы и разломы Марса.

#Mars upside down: a rare wide-angle view of the Red Planet, with the north pole at bottom and equator top, as seen by our Mars Express spacecraft: https://t.co/6o71OzASEr pic.twitter.com/PKiVG7qo41