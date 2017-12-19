Apple уличили в замедлении работы старых iPhone

Разработчик одного из самых популярных тестов производительности для смартфонов подтвердил страшные подозрения пользователей Apple. Компания делает старые телефоны все медленнее.

Основатель компании Primate Labs Джон Пул написал об этом в корпоративном блоге. По словам специалиста, с каждым годом работа новых версий операционной системы iOS на старых смартфонах становится все медленнее. К такому выводу Пул пришел после сравнительных тестов iPhone 6s на разных версиях прошивки.

Оказалось, что обновление системы заметно тормозит гаджет. Так, например, на относительно старой версии прошивки iOS 10.2.0 набирает максимальное количество баллов – около 3,5 тысячи. После последовательных обновлений до версии iOS 11.2.0, результат iPhone 6s падает почти на треть: теперь смартфон выдает максимум 2,5 тысячи баллов.

Пул связывает подобною деградацию вычислительной мощности устройства с состоянием батареи. "Разница между 10.2.0 и 10.2.1 слишком большая, чтобы быть просто функцией управления питанием. Я считаю, что Apple ввела изменения, которые ограничивают производительность, когда состояние батареи уменьшается до определенной точки", – пишет Пул.

Он уверен, что на подобный шаг корпорация пошла из-за многочисленных пользователей iPhone 6s на самопроизвольное отключение телефона. Из-за неравномерной подачи питания многие смартфоны с изношенным аккумулятором просто выключались при повышении нагрузки. В результате Apple просто снизила тактовую частоту чипов, чтобы предотвратить подобные выключения.

"Это исправление также заставит пользователей подумать: "Мой телефон медленный, поэтому я должен его заменить", "мой телефон работает медленно, поэтому я должен заменить его аккумулятор", – подчеркивает Пул.

Специалист отметил, что не смог установить подобную зависимость на iPhone 7. На всех версиях операционных систем гаджет уверенно показывал одинаковые и очень высокие показатели.