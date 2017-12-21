Apple призналась в намеренном обмане владельцев iPhone
Apple программно внесла изменения в операционную систему iOS с тем, чтобы она замедляла выполнение определенных задач в случае, если на это не хватает ресурсов. Нововведение коснулось моделей iPhone 6, 6s и SE.
"В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2.", – говорится в заявлении компании.
Представители Apple объясняют такой шаг заботой о пользователях. По их словам, литийионные аккумуляторы, установленные в смартфонах, со временем теряют мощность. Из-за этого их энергии может не хватать, к примеру, в момент пользования гаджетом в холодную погоду, в связи с чем устройство может внезапно выключиться, передает RT.
"Наша цель заключается в предоставлении нашим покупателям лучшего опыта, включая общую производительность и более долгий срок службы устройств", – говорят в Apple. При этом, по мнению представителей компании, пользователи в большинстве случаев не замечают понижения тактовой частоты процессоров.
Каждую секунду #Apple получает $1444 прибыли ��#like4like #likes #likeback #likeall #likealways #liking #likeforfolow #retwitt pic.twitter.com/o6rmc5JlZq— i-projectinvestment (@iprojectinvest) 21 декабря 2017 г.
Корпорации пришлось выступить с заявлением после того, как пользователи Reddit выдвинули гипотезу о том, что Apple искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора смартфонов, пишет Businessinsider.
Также стало известно об эксперименте, который провела группа новозеландских ученых. Искусственным интеллектам (ИИ) от Google и Apple задавали различные вопросы на тему секса. Отмечается, что все тесты были взяты из базы Министерства здравоохранения Великобритании. Эксперты считают, что уже в ближайшем будущем люди станут чаще обращаться по вопросам секса именно к искусственному интеллекту, так как зачастую просто стесняются начать общение на такую тему с живым человеком.
ИИ Google и Apple предоставляли информацию, опираясь на самые авторитетные мировые издания. Тем не менее эксперты настоятельно рекомендуют людям обращаться за помощью именно к врачам, а не к искусственному интеллекту. По результатам эксперимента наиболее грамотно ответил ИИ от Google.
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