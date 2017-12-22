Российский космонавт нашел аэродром для НЛО в Европе

Космонавт Сергей Рязанский видел с орбиты странные объекты. Российский ученый на днях вернулся с орбиты и рассказал о необычных случаях на МКС.

Сергей Рязанский признался журналистам, что никто из космонавтов по возвращении не оставляет стаканов с водой в воздухе. Оказывается, его коллеги просто как-то подшутили над журналистами, чтобы объяснить тем влияние невесомости.

Фотографии космонавта Рязанского приобрели широкую популярность – в частности, благодаря публикации в интернете. Хотя фотографируют все космонавты, у каждого свой стиль. "Кто-то в духе сюрреализма, кто-то любит конкретику. Еще во время первого моего полета мы посмеивались над американским коллегой. Если он появлялся в российском сегменте, это значило, что мы пролетаем над США. Его интересовали только США и только стадионы для американского футбола", – рассказал Рязанский.

Фотоаппараты в космосе самые обычные – только с большими объективами, которые на Земле таскать нелегко. Они же используются при выходе в открытый космос.

"Спроси любого космонавта, он скажет, что любимый объект – это Эр-ришад, глаз Африки. Большая такая структура, ее отлично видно и все начинающие фотографы из Космоса начинают снимать с него", – рассказал Рязанский "Комсомольской правде".

"Наша Москва удивительно красива. Причем, это все признают. Рубиновую звезду ночью видно прекрасно. А один из самых ярких городов – это Ашхабад. У них хорошо с энергетикой, поэтому ночью Ашхабад подсвечивается в зеленый, и фиолетовый, и синий. Это все переливается. Ну а мой фаворит – это остров Тахаа во французской Полинезии. Он похож на замочную скважину", - сказал космонавт.

Рязанский признал, что планету Нибиру ему сфотографировать так и не удалось. Но необычное на кадрах встречалось. Некоторые загадки он смог разгадать, но есть и такое, чему не нашлось объяснения.

"В одной из стран Европы, назовем это так, есть большая лесная территория. На ней выстрижены круги, треугольники, квадраты. Эти объекты занимают сотни километров, они соединены между собой и великолепно просматриваются из Космоса. Очевидно, что кто-то специально это делает. Вот только зачем? В интернете нет информации. Скорее всего, военный полигон, раз не пишут...Может, посадочная площадка для инопланетян?", – размышляет Рязанцев.

А еще Рязанцев рассказал, чем пахнет космос. Когда космонавты возвращаются из открытого космоса на корабль – остро чувствуют специфический запах. "Я бы назвал его запахом сварки. А мои американские коллеги говорят, что это запах рельс после того, как по ним проехал поезд", - отметил Рязанский.