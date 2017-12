iPhone X потерпел поражение в России

Новый смартфон от компании Apple – iPhone X – потерпел поражение по результатам тестов. Его превзошли по многим характеристикам не только "навороченные" модели главных конкурентов вроде Samsung, но и собственные "младшие братья".

Результаты международного теста iPhone X представило Роскачество. Исследования проводились по 20 направлениям – таким, как производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность, водонепроницаемость и работа аккумулятора.

Итог удивил самих испытателей: смартфон не вошел даже в первую десятку лидеров, заняв 11-е место. А возглавили список Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 8. Интересно, что пятое и шестое места заняли смартфоны Apple "младших" моделей.

Так, iPhone 6s Plus, а также HTC U и Sony Xperia XZ обошли новинку Apple при проверке на прочность. iPhone X в тесте набрал только 2,9 балла из 5,5 возможных. Значительно ниже, чем у конкурентов, оказалась и емкость аккумулятора чуда "яблочной" техники. Полного заряда батареи iPhone X хватает на 19,5 часа. Это намного меньше, чем, к примеру, у Lenovo P2 – 50 часов, One Plus 5 – 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge – 30 часов и Huawei Mate 9 Pro – 30,5 часа.

Не вызвали особых нареканий у экспертов такие параметры, как водонепроницаемость, сенсорный экран, автофокус камеры, качество записи звука и звука в наушниках, качество видеосъемки, показатели определения геопозиции. На достаточно высоком уровне у iPhone X – также качество связи в High Definition, сборка устройства и устойчивость к царапинам – эксперты оценили эти параметры не менее чем на 4,5 балла.



Единственный параметр, по которым iPhone X превзошел всех конкурентов, – это качество и возможности камер (как основной, так и фронтальной) и дисплея. Показатели "яблочной" новинки по этим элементам специалисты признали лучшими за всю историю тестирования.