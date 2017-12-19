iPhone X потерпел поражение в России
Результаты международного теста iPhone X представило Роскачество. Исследования проводились по 20 направлениям – таким, как производительность, скорость обработки данных, функциональность, прочность, водонепроницаемость и работа аккумулятора.
Итог удивил самих испытателей: смартфон не вошел даже в первую десятку лидеров, заняв 11-е место. А возглавили список Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 8. Интересно, что пятое и шестое места заняли смартфоны Apple "младших" моделей.
Так, iPhone 6s Plus, а также HTC U и Sony Xperia XZ обошли новинку Apple при проверке на прочность. iPhone X в тесте набрал только 2,9 балла из 5,5 возможных. Значительно ниже, чем у конкурентов, оказалась и емкость аккумулятора чуда "яблочной" техники. Полного заряда батареи iPhone X хватает на 19,5 часа. Это намного меньше, чем, к примеру, у Lenovo P2 – 50 часов, One Plus 5 – 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge – 30 часов и Huawei Mate 9 Pro – 30,5 часа.
iPhone X : la demande diminue déjà, la hype retombe comme un soufflé https://t.co/qtKrySiyuy #Apple #iPhone_X pic.twitter.com/DfCnK18On5— Chgiz (@blog_chgiz) 9 декабря 2017 г.
Не вызвали особых нареканий у экспертов такие параметры, как
водонепроницаемость, сенсорный экран, автофокус камеры, качество записи звука и
звука в наушниках, качество видеосъемки, показатели определения геопозиции. На
достаточно высоком уровне у iPhone X – также качество связи в High Definition, сборка
устройства и устойчивость к царапинам – эксперты оценили эти параметры не менее
чем на 4,5 балла.
Единственный параметр, по которым iPhone X превзошел всех конкурентов, – это качество и возможности камер (как основной, так и фронтальной) и дисплея. Показатели "яблочной" новинки по этим элементам специалисты признали лучшими за всю историю тестирования.
Президентская кампания светской львицы под угрозой
Стилиста экстренно госпитализировали
Привлекательный мужчина оказался учеником теледивы
Актриса дала большое интервью