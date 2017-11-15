Астрономы нашли пригодную для жизни планету

Астрономы открыли новую пригодную для жизни планету. Она находится на расстоянии 11 световых лет от Солнечной системы.

Ученые сообщили, что на орбите звезды Ross 128, в "зоне обитаемости", вращается потенциально дружелюбный для возникновения жизни мир. Специалисты назвали его Ross 128 b. Он состоит из горных пород. Температура поверхности на новой планете колеблется в промежутке от -60 до +20 градусов. Год на ней длится всего 9,9 дня.

"Это открытие является плодом более чем десяти лет наблюдений за звездами при помощи спектрографа HARPS, а также новейших методик анализа данных и "удаления" шума из них. Только HARPS удалось достичь такой точности наблюдений и удерживаться на Олимпе астрономии на протяжении 15 лет работы", – заявил один из авторов исследования Никола Астудильо-Дефру в журнале Astronomy & Astrophysics.

По его словам, Ross 128 b чуть больше Земли – ее масса составляет 1,35 массы нашей планеты. Орбита новой планеты в 20 раз ближе к звезде – именно этим обусловливается столь быстрое течение времени на ней. Вероятность пригодности планеты к жизни увеличивает сама звезда. Ross 128 – красный карлик, который в два раза холоднее Солнца. Его температура составляет всего 2 918 градусов, передает "Газета.ru".

Обычно красные карлики подвержены резким всплескам энергии, буквально выжигающим близлежащие планеты. Но возраст Ross 128 составляет примерно пять миллиардов лет – это дает ученым надежду, что звезда уже успокоилась, поэтому климат на новой планете будет мягким и постоянным.

Теперь ученым предстоит изучить химический состав атмосферы, а также определить, возможно ли существование жидкой воды на поверхности планеты. От полученных результатов напрямую будет зависеть, войдет ли планета из системы 128 b в список рекомендованных к колонизации следующими поколениями.