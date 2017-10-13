Неподалеку от Земли нашли пожирателя планет

Ученые обнаружили звезду Кронос. В ее составе найдены фрагменты других планет, которые она поглотила.

Свое название звезда получила в честь персонажа древнегреческой мифологии, титана, пожиравшего своих детей, отца верховного бога Зевса – Кроноса. По оценкам ученых, она поглотила более дюжины планет земного типа. Возраст небесного тела – около четырех миллиардов лет. Оно относится к тому же типу, что и Солнце. Кронос входит в состав двойной звезды вместе со вторым, меньшим объектом Криосом.

Астрономы пришли к выводу, что Кронос пожирает другие планеты после анализа содержимого звезды. В ее составе обнаружили необычайно высокую концентрацию породообразующих минералов, в том числе магния, алюминия, кремния, железа, хрома и иттрия. Уровень летучих соединений (кислород и азот) был относительно низок. Вещества, преобладающие в составе планеты, имеют способность затвердевать при высокой температуре – около 920 градусов по Цельсию.

Такие вещества обычно входят в состав планет земного типа, которые могут находиться в непосредственной близости от родительской звезды. В отличие от газовых гигантов Юпитера и Сатурна, которые просто испарятся, если будут расположены ближе к источнику жара.

Звезда – пожиратель планет находится на расстоянии всего 350 световых лет от Земли, пишут астрономы в пресс-релизе на сайте Phys.org. В космических масштабах это не очень много. Так, например, центр галактики Млечный Путь удален от Солнца на 26 тысяч световых лет, а самая близкая соседняя галактика Андромеды находится от нашей на расстоянии 2,5 миллиона лет.

Однако Кронос далеко не самая близкая к Солнцу звезда. Этот "титул" держит Проксима Центавра – она находится от светила на расстоянии всего в 4,2 световых года. Собственно, "проксима" переводится с латинского как "ближайшая".