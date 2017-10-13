Ученые нашли край Млечного пути

Астрономы из института Макса Планка и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики назвали точные границы нашей галактики – Млечного пути. Однако в ближайшем будущем края "дома для Солнечной системы" достигнуть все равно не получится.

Измерения проводились с помощью радиоинтерферометра VLBA. Благодаря высокоточному прибору и удалось найти край Млечного пути.

Наибольшее зарегистрированное расстояние до одного из внешних рукавов Щита-Центавра составляет 66,5 тысячи световых лет, сообщает сообщает журнал Science. По словам ученых, в скором времени галактика может снова увеличиться в размерах. Предыдущие измерения показали вдвое меньшие результаты – тогда границы составляли всего 36 тысяч световых лет.

Напомним, ранее португальские и британские астрономы оценили количество коричневых (бурых) карликов, или субзвезд, в Млечном Пути. При этом, по мнению ученых, их может быть значительно больше из-за множества тусклых светил. Специалисты считают, что галактика содержит минимум от 25 миллиардов до ста миллиардов бурых карликов.

Млечный Путь — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звезды, видимые невооруженным глазом. Она относится к спиральным галактикам с так называемой перемычкой.

Как писали Dni.Ru, недавно ученые обнаружили пожирателя планет – звезду Кронос. По оценкам специалистов, она поглотила более дюжины планет земного типа. Возраст небесного тела – около четырех миллиардов лет. Оно относится к тому же типу, что и Солнце. Звезда находится на расстоянии всего 350 световых лет от Земли, что в космических масштабах не очень много.