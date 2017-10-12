Россияне научились превращать холод в тепло

Ученые из Института катализа Сибирского отделения РАН сделали сенсационное открытие. Они придумали, как получить из холода тепло, которое можно использовать для отопления в суровом климате.

Химики предложили цикл под названием "Тепло из Холода" ("ТепХол"). Исследователи предлагают поглощать пары метанола пористым материалом в условиях низкой температуры. Впитанное таким образом вещество называется адсорбат.

"Идея была в том, чтобы сначала предсказать, каким должен быть оптимальный адсорбент, а потом синтезировать реальный материал со свойствами близкими к идеальному", – цитирует одного из авторов исследования, доктора химических наук Юрия Аристова журнал Applied Thermal Engineering. Для опытов был сконструирован лабораторный прототип установки "ТепХол" с одним адсорбером, испарителем и криостатами, которые имитировали холодный воздух и незамерзающую воду. Эксперимент завершился успешно.

"Используя зимой два природных термостата, например, окружающий воздух и незамерзающую воду из реки, озера, моря или грунтовые воды, с разницей температур 30-60 градусов, можно получить теплоту для обогрева домов. Причем чем холоднее на улице, тем легче получить полезное тепло", – говорит Юрий Аристов. На данный момент ученые синтезировали четыре новых сорбента, которые находятся в стадии испытаний.

По словам специалистов, предложенный способ позволяет получить тепло на месте в регионах с холодной зимой, что может способствовать ускорению их социально-экономического развития. Открытие может привести к изменению структуры современной энергетики, уменьшить зависимость общества от органического топлива и улучшить экологию нашей планеты.