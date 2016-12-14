На Марсе нашли "элемент жизни"

Марсоход Curiosity нашел на поверхности Красной планеты бор, который является ключевой частью во многих белковых молекулах. Об этом ученые сообщили на ежегодной конференции Американского геофизического союза в Сан-Франциско.

Элемент был найдет внутри марсианских залежей гипса. Если он схож с соединениями, которые есть на Земле, то возможно, что он был пригоден для зарождения жизни. Ведь, как известно, бор необходим для синтеза ДНК и РНК.

Ученые полагают, что вода, в которой образуются такие соединения, должна быть нейтральной и довольно теплой. Ее температура должна быть от нуля до 60 градусов Цельсия, передает сетевое издание m24.ru.

Одной из важнейших загадок зарождения жизни на нашей планете является появление бора и молибдена в первичном океане на Земле. Эти элементы крайне важны для сборки молекул ДНК, их стабилизации и копирования. Считается, что на Земле их должно было катастрофически не хватать.

- Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь — Лиля Ливанова (@lilia_livanova) 14 декабря 2016 г.

Согласно изучению марсианских метеоритов в 2013 году, одним из источников бора и молибдена как раз и мог послужить Марс. В его атмосфере, по мнению специалистов, содержалось достаточное количество кислорода, необходимого для окисления этих элементов и растворения их в воде.