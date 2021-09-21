Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Российский футболист Артем Дзюба, имя которого недавно было у всех на устах из-за скандала с откровенным видео, снова заявил о себе. На этот раз он дал интервью о профессиональной карьере в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022.
Дзюба отказался играть за российскую сборную и предпочел ей "Зенит". При этом он не исключил, что когда-нибудь еще сыграет в сборной, просто не настали подходящие времена. Отметим, что сейчас команды начинают готовиться к отборочным матчам ЧМ-2022, пишет URA.RU.
"Пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов", – заявил Артем Дзюба.
Напомним, ранее сообщалось, что тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не желает видеть футболиста Артема Дзюбу в сборной России после скандала с рукоблудием. Между тренером и 32-летним спортсменом пробежала черная кошка. Кроме того, в 2000-х, когда Дзюба играл за "Спартак", Карпин отправил его в "Томь".
Напомним, несколько месяцев назад Артем Дзюба оказался посмешищем. Хакеры взломали его телефон и выложили в Сеть видео, на кадрах которого он мастурбировал и снимал себя сам.
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